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19 января 201904:39

На Камчатку надвигается шторм

EPA

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, из-за прогнозируемых на 19-20 января волн, высота которых может достигнуть 9 метров, в Беринговом море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас на побережье Алеутского муниципального района пасмурно, температура воздуха не превышает минус 2 градусов, порывы ветра достигают 12 метров в секунду.

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