На Камчатку надвигается шторм

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, из-за прогнозируемых на 19-20 января волн, высота которых может достигнуть 9 метров, в Беринговом море у берегов Камчатки объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас на побережье Алеутского муниципального района пасмурно, температура воздуха не превышает минус 2 градусов, порывы ветра достигают 12 метров в секунду.