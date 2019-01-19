Пожар на топливопроводе в Мексике: 20 погибших, десятки пострадавших

В пятницу, 18 января, вечером в центральной части Мексики из-за нелегальной врезки в трубопровод с горючим возник сильный пожар. В результате ЧП 20 человек погибли, более 50 занимавшихся забором топлива пострадали.

Пострадавшим оказывается помощь, о других подробностях трагического инцидента не сообщается, передает ТАСС.

С начала текущего года новое правительство Мексики реализует стратегию борьбы с хищениями горючего. Для борьбы с незаконными врезками власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам, перейдя на доставку топлива цистернами. Кроме того, на все нефтеперегонные заводы и объекты системы транспортировки были введены войска, уточняет РИА Новости.