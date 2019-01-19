Australian Open. Элита Свитолина победила китаянку Чжан Шуай

В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии, — первый в нынешнем году турнире Большого шлема. Победительница итогового турнира украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в четвертый круг соревнований, победив китаянку Чжан Шуай.

Первый сет принес успех китайской теннисистке 6:4. Во второй партии Свитолина взяла реванш с тем же счетом 6:4. В третьем сете Чжан Шуа вела 3:0, но Элина переломила ход встречи, выиграв партию 7:5, а вместе с ней и матч. Соперницы провели на корте 2 часа и 54 минуты.

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Australian Open. Ее соперница определится в матче Элисе Мертенс (Бельгия) – Мэдисон Кис (США).