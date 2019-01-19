Новости Общество

Все видео этой рубрики
19 января 201906:42 Зинаида Курбатова

Неутомимый священник возрождает ярославскую глубинку

Священник в Ярославской области занимается возрождением села. Стараниями отца Анатолия Денисова созданы два музея — коллекцию для них он собирал лично. Чем еще живет русская глубинка?

Протоиерей Анатолий Денисов в одну секунду вспрыгивает на трактор — перед Праздником Крещения надо почистить снег на улице у храма Святой Троицы в Прозорове. Это одна из пяти церквей в округе, где он служит. Успеть нужно всюду.

Отец Анатолий здесь с 1999 года, раньше был один на весь район, сейчас священников трое. Но это не значит, что стало легче. Он знает всех сельчан, все их беды и радости. Он привлек жертвователей и построил воскресную школу и трапезную.

Благодаря пассионарности отца Анатолия, церковь в Прозорове, отдаленном селе Ярославской области, выполняет ряд общественных функций. В день, когда мы приехали в деревню, у многодетной семьи сгорел дом. Отец Анатолий думает, как объединиться и помочь.

Как у отца Анатолия, которому скоро исполнится 60, хватает на все энергии — непонятно. В Прозорове, в том числе и его стараниями, создано два музея. Один посвящен Мологе, древнему русскому городу, который был затоплен в 1940-х, во время устройства Рыбинского водохранилища. Этот музей не обычный – среди экспонатов можно пожить и хоть немного понять мир русской деревни, столь важный для нашего национального самосознания.

В далеком Прозорове сходятся важные для русской истории факты и имена. Храм Святой Троицы был построен Мусиным-Пушкиным, тем самым, что нашел рукопись "Слова о полку Игореве". Намоленная икона Богоматери была найдена случайно. Когда отец Анатолий приехал причастить пожилую одинокую женщину, он увидел этот образ из Дорофеева-Югского монастыря, обитель была тоже затоплена, осталась на дне Рыбинского моря.

О затоплении Мологи и 750 деревень в советское время говорить было не принято. Гидроэлектростанцию задумали еще при царе, но уровень воды не собирались делать столь высоким. В конце 1930-х потребовались большие мощности, жителям объявили, что их переселят. А их родина уйдет под воду.

95-летний Николай Новотельнов живет в той самой избе, которую в 1940-х раскатали на бревна, вывезли из Мологи и поставили в предместье Рыбинска под названием Слип. С выцветших фотографий смотрят предки-купцы в окладистых бородах, мологжане. Николай Михайлович успел попрощаться с родным городом весной 1941 года.

Оба музея в Прозорове наполнены коллекциями, которые собирал отец Анатолий. И, прежде всего, гармоники, баяны — это слабость настоятеля храма. Многие вещи тут из затопленных деревень — переселенцы забирали с собой предметы обихода.

Обежав село, снабдив бабушек дровами, напоив деревенских детей чаем, батюшка спешит в храм. День на этом не заканчивается — в трапезной ждут сельчане со своими проблемами, нужно помочь, утешить.

Сейчас

07:16

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

05:43

Пожар на топливопроводе в Мексике: 20 погибших, десятки пострадавших

03:21

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

01:30

Работу столичных аэропортов осложнила метель

23:54

Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

22:17

Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

21:16

В Татарском проливе найдено тело летчика Су-34

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Православные отмечают Крещение Господне

Православные отмечают Крещение Господне

7 часов назад
Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

4 часа назад
Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

40 минут назад
Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

Минобороны: найдено тело третьего летчика Су-34

9 часов назад
Уволена дознавательница, заявившая о групповом изнасиловании полицейскими

Уволена дознавательница, заявившая о групповом изнасиловании полицейскими

13 часов назад
Перекрывших Новый Арбат блогеров арестовали на 10 суток

Перекрывших Новый Арбат блогеров арестовали на 10 суток

9 часов назад
Аресты в Москве: в Конькове задержана банда черных риелторов в погонах

Аресты в Москве: в Конькове задержана банда черных риелторов в погонах

10 часов назад
Работу столичных аэропортов осложнила метель

Работу столичных аэропортов осложнила метель

6 часов назад
Безразличие и равнодушие: врачи скорой не обратили внимания на человека без сознания

Безразличие и равнодушие: врачи скорой не обратили внимания на человека без сознания

7 часов назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
Сирийцы просят Россию построить мост через Евфрат

Сирийцы просят Россию построить мост через Евфрат

2 часа назад
"Ни о чем не жалею": глава Хакасии объяснил ситуацию с премиями

"Ни о чем не жалею": глава Хакасии объяснил ситуацию с премиями

10 часов назад
Госпитализировать Рыбку не стали

Госпитализировать Рыбку не стали

10 часов назад
Ваня Фокин идет на поправку: ребенка перевели из реанимации в обычную палату

Ваня Фокин идет на поправку: ребенка перевели из реанимации в обычную палату

11 часов назад
Как в Чечне: в Смоленской области тоже хотят отменить долги за газ

Как в Чечне: в Смоленской области тоже хотят отменить долги за газ

14 часов назад
Цена победы: "Золотой бедуин" в шестнадцатый раз отправился в Россию

Цена победы: "Золотой бедуин" в шестнадцатый раз отправился в Россию

10 часов назад
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

14 часов назад
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58
Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

6 часов назад
45
Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

Названа примерная дата второй встречи лидеров США и КНДР

8 часов назад
В Сумах у храма канонической православной церкви прогремел взрыв

В Сумах у храма канонической православной церкви прогремел взрыв

8 часов назад
Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по ДРСМД

Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по ДРСМД

9 часов назад
Шатдаун на оба ваших дома: Пелоси не пустила Трампа в Конгресс, а он отобрал у нее самолет

Шатдаун на оба ваших дома: Пелоси не пустила Трампа в Конгресс, а он отобрал у нее самолет

11 часов назад
Нарды с Ванькой и турничок: новое видео из жизни Цеповяза

Нарды с Ванькой и турничок: новое видео из жизни Цеповяза

11 часов назад
Беглов уволил четверых замов

Беглов уволил четверых замов

11 часов назад
386 квадратов: огромную квартиру Подгузов взял в ипотеку

386 квадратов: огромную квартиру Подгузов взял в ипотеку

11 часов назад
Лоза напомнил Зеленскому, что хороший человек – не профессия

Лоза напомнил Зеленскому, что хороший человек – не профессия

12 часов назад
В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

12 часов назад
Рогозин хочет создать "Государево око"

Рогозин хочет создать "Государево око"

12 часов назад
МИД РФ: Штаты стремятся к безраздельному военному первенству

МИД РФ: Штаты стремятся к безраздельному военному первенству

12 часов назад
Сделка Google с Fossil подкрепила слухи о часах Pixel Watch

Сделка Google с Fossil подкрепила слухи о часах Pixel Watch

12 часов назад
"Спасибо санкциям": Медведев сравнил российский комбайн с космическим кораблем

"Спасибо санкциям": Медведев сравнил российский комбайн с космическим кораблем

13 часов назад
АКаКа решила отговорить Лондон от Brexit

АКаКа решила отговорить Лондон от Brexit

13 часов назад
Риелторы подсчитали, сколько россиянам придется копить на однушку в Москве

Риелторы подсчитали, сколько россиянам придется копить на однушку в Москве

13 часов назад
Подкоп под стеной: нелегалы поставили рекорд по проникновению в США

Подкоп под стеной: нелегалы поставили рекорд по проникновению в США

13 часов назад
Сбивший девушку пьяный судья перешел в наступление и может выйти сухим из воды

Сбивший девушку пьяный судья перешел в наступление и может выйти сухим из воды

13 часов назад
Итальянские виллы распродают по 1 евро

Итальянские виллы распродают по 1 евро

14 часов назад
Китайское приложение отобразит "ненадежных" граждан на карте

Китайское приложение отобразит "ненадежных" граждан на карте

15 часов назад
Второй шанс Дмитрия Миллера: актер рассказал о чудесной встрече с женой

Второй шанс Дмитрия Миллера: актер рассказал о чудесной встрече с женой

16 часов назад
"Живой журнал" перезапустят

"Живой журнал" перезапустят

16 часов назад
Россия готова дать ФРГ и Франции допуск в Керченский пролив

Россия готова дать ФРГ и Франции допуск в Керченский пролив

17 часов назад
Российские Арбаты: лучшие пешеходные улицы страны. Фотолента

Российские Арбаты: лучшие пешеходные улицы страны. Фотолента

18 часов назад
Составлен рейтинг проблем российского ЖКХ

Составлен рейтинг проблем российского ЖКХ

18 часов назад
Насытиться запахом еды и похудеть вполне реально

Насытиться запахом еды и похудеть вполне реально

19 часов назад
Netflix считает главной угрозой видеоигру

Netflix считает главной угрозой видеоигру

20 часов назад
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

20 часов назад
12 мультфильмов про юных изобретателей

12 мультфильмов про юных изобретателей

21 час назад
"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

"Т-34" вырвался на второе место в топе самых кассовых российских фильмов

14.01.2019 13:06