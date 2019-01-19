Крупный пожар вспыхнул на складе в Благовещенске

В Благовещенске возник крупный пожар в здании склада. Площадь возгорания составила более 1,2 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Борьбу с огнем ведут 25 человек и восемь единиц техники. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, передает ТАСС. Для замера проб воздуха на место ЧП направлена мобильная лаборатория.