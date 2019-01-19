Малкин помог "Питтсбургу" одолеть "Аризону" в овертайме

Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" в гостях сумели добиться волевой победы над "Аризона Койотс" со счетом 3:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победный гол в овертайме был заброшен с передачи российского форварда "пингвинов" Евгения Малкина.

В середине первого периода нападающий хозяев льда Клейтон Келлер открыл счет в матче. Однако после перерыва шайбы Юусо Рииколы и Джейка Гюнтцеля вывели гостей вперед. "Аризоне" удалось в третьем периоде перевести игру в овертайм благодаря усилиям Дерека Степана.

В дополнительное же время "Питтсбург" реализовал большинство. Евгений Малкин поучаствовал в победной шайбе, которая оказалась на счету Филла Кессела.

В другой встрече дня "Калгари Флэймз" на своей площадке оказался сильнее "Детройт Ред Уингз" – 6:4.