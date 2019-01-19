Серена Уильямс разгромила Даяну Ястремскую в третьем круге Australian Open

В Мельбурне завершилась встреча третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису между представительницей США Сереной Уильямс и украинкой Даяной Ястремской. Знаменитая американка отдала сопернице лишь три гейма и пробилась в четвертый раунд турнира.

В первой партии Уильямс обыграла Ястремскую со счетом 6:2. Во втором сете украинской теннисистке удалось взять лишь гейм – 6:1 в пользу Серены. Соперницы провели на корте чуть более часа.

В следующем круге Уильямс может встретиться со своей сестрой Винус, которая за выход в четвертый раунд поборется с первой ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.