Скончался богатейший человек Филиппин

На 95 году жизни скончался самый богатый человек Филиппин, розничный магнат, почетный председатель компании SM Investment Corporation Генри Си.

В 2018 году Генри Си с доходами 18,3 миллиарда долларов возглавил список богатейших людей Филиппин по версии Forbes, сообщает ТАСС.