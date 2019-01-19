Россиянин Акавов не смог завоевать чемпионский титул WBO в бою с Андраде

В нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене" состоялся бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,5 кг между российским боксером Артуром Акавовым и американцем Деметриусом Андраде. Россиянин не смог отобрать пояс у своего оппонента.

Поединок был остановлен в 12-м раунде. Акавов получил рассечение, которое, по мнению рефери, не позволило россиянину продолжать бой. Андраде одержал победу техническим нокаутом.

30-летний американец не знает поражений на ринге. Он выиграл 27 боев, из которых 17 – нокаутом. Для 33-летнего россиянина это поражение стал третьим в карьере.

Любопытно, что перед боем организаторы включили полную версию гимна СССР вместо российского. Затем приглашенная певица исполнила гимн США.