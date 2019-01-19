На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

В столице снова перекрыт участок Ферганской улицы от Сурского проезда до улицы Академика Скрябина — причиной стало уже второе за эту неделю проседание грунта. Ранее, 15 января, грунт просел в районе дома номер 2 — образовался провал диаметром около пяти метров.

Тогда движение в районе провала также было перекрыто на весь день. Ремонтные бригады устраняли последствия провала всю ночь, восстановив движение по Ферганской улице к утру 16 января лишь частично — по одной полосе.



По уверениям местных жителей, это был далеко не первый случай проседания грунта на Ферганской улице — дублеру Волгоградского и Рязанского проспектов. Сейчас водителям также рекомендовано объезжать этот участок, передает РИА Новости.