Пожар на складе в Благовещенске потушен

Крупный пожар на складе с полистиролом в Благовещенске ликвидирован, пострадавших нет. Пожарные проводят проливку, передает ТАСС.

Сообщение о пожаре по улице Театральной в Благовещенске поступило в МЧС 19 января в 12:20 местного времени (06:20 по Москве). Площадь возгорания составила около 1250 квадратных метров.

Борьбу с огнем вели 25 человек личного состава и восемь единиц техники. На место пожара была направлена мобильная лаборатория для взятия проб воздуха.