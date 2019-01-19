Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

Необычное природное явление было зафиксировано ночью 19 января в Москве — в Зеленограде и Солнечногорском районе жители наблюдали гром и молнию на фоне обильного снегопада.

Многие услышали раскаты грома, когда возвращались из церквей и с крещенских купаний в купелях.

"Сегодня ночью, гуляя около дома, мы заметили редкое природное явление — снежную грозу. Молния и гром видны и слышны на видео", — написала nelly.k9.

"У нас в отрадном три раза было я лично видела круто было", — заметила еще одна москвичка.

Снежная гроза — редкое метеорологическое явление. За последние годы в Москве, как уточняет "Российская газета", её наблюдали 17 декабря 1995 года, 18 декабря 2006 года и 26 декабря 2011 года.