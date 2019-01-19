Australian Open. Гаспарян и Гаврилова завершили выступление в парном разряде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян и представительница Австралии Дарья Гаврилова не смогли выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. Они уступили дуэту Ракель Атаво (США)/Катарина Среботник (Словения) со счетом 2:6, 4:6​​​.

Соперницы провели на корте 1 час 3 минуты. Маргарита Гаспарян оказалась последней российской участницей Australian Open в женском парном разряде.