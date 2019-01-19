"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

Немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив и ознакомятся с ситуацией по соблюдению Россией международных норм судоходства, заявил председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече "большой двадцатки" предложила президенту РФ Владимиру Путину направить в регион немецких и французских специалистов. Российский президент Владимир Путин согласился, однако визит пока так и не состоялся.

"Крыму скрывать нечего", — цитирует Гемпеля РИА Новости. Эксперт назвал предложение Меркель "вполне разумным". Он считает, что приезд международной команды специалистов даст объективную оценку ситуации в проливе.

Ситуация в Керченском проливе обострилась после ноябрьского инцидента. 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли опасно маневрировали, не подчинялись требованиям российских властей и были задержаны пограничниками. На судах находились 22 моряка, они были задержаны. Против нарушителей границы закрытой акватории возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.