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19 января 201910:38

США: Россия в декабре успешно испытала новую систему ПРО "Нудоль"

Военное обозрение

В декабре 2018 года Россия провела очередное успешное испытание своей новой системы противоракетной и противоспутниковой обороны "Нудоль". Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на два источника, имеющих доступ к соответствующему докладу разведслужб США.

По данным телеканала, противоракета за 17 минут пролетела 1864 мили (около 3000 километров), успешно достигнув своего целевого района. Сообщается также, что система "Нудоль" была дважды успешно испытана Россией в 2018 году. Противоракета запускалась с мобильной пусковой установки. Последнее испытание было проведено 23 декабря и стало седьмым по счету испытанием системы.

Ожидается, что система "Нудоль" сможет выводить из строя коммуникационные спутники и аппараты спутниковой фотосъемки, находящиеся на низкой околоземной орбите. Эту систему еще называют убийцей баллистических ракет и спутников: перехватывать объекты комплекс может не только в воздухе, но и в космосе.

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