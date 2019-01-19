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19 января 201913:13 Сергей Брилев

Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

С 2019 года в России наконец-то начинается осуществление национальных проектов, которые охватывают уже не отдельные отрасли, как раньше, а всю жизнь. Сверхзадача — вернуть стране статус пятой крупнейшей экономики мира — с соответствующим уровнем и качеством жизни.

Все это было обозначено еще в майских указах, которые президент опубликовал сразу после инаугурации. Целых семь месяцев правительству было дано на то, чтобы рассчитать, как это все делать. Рассчитали. И, как говорят в правительстве, теперь меняется весь порядок его работы. Что это за нацпроекты? "Образование" и "Жилье", "Экология" и "Автодороги" и так далее. Всего — двенадцать.

Нацпроект "Здоровье". По итогам диспансеризации 2016 года в первую группу здоровья (не имеют заболеваний, минимальный набор факторов риска их развития) входит только примерно треть россиян (30,86%). Вторая группа (высокий риск смерти при скрытом течении болезни) — почти каждый пятый (18,32%). А в третью группу (заболевания, требующие наблюдения врача) — половина населения (50,82%).

Через развитие медицины задачи, например, по снижению смертности поставлены такие: трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения; смертности от болезней системы кровообращения — до 450 случаев; смертности от новообразований — до 185 случаев; младенческой смертности — до 4,5 случая на тысячу родившихся детей.

И вот по прошествии семи месяцев правительство говорит: мы знаем, как этого добиться. И приступает к работе. Однако, свою первую встречу с министрами в новом году президент сопроводил, на первый взгляд, вообще другой темой.

"Хочу обратить внимание на вопросы инфляции. Ничего там такого неожиданного, я понимаю, не происходит. Тем не менее есть вопросы, требующие дополнительного внимания. Имею в виду плановые показатели. Надо за ними следить", — подчеркнул Владимир Путин.

А дело в следующем: осуществление нацпроектов рассчитано на все нынешнее президентство — до 2024 года. То есть времени вроде бы и много, но не надо быть экономистом, чтобы понимать: все это реализуемо только при условии экономического роста. А вот его как добиться?

Анатолий Чубайс – вот кто на прошедшем Гайдаровском форуме наделал, наверное, больше всего шума, когда обвинил Россию в энергетическом расточительстве и призвал повысить тарифы на электричество — хотя бы для богатых.

Однако "Вести в субботу" хотят сконцентрироваться на теме, возможно, менее зажигательной, но поистине системной. Во-первых, то, что сказал премьер Дмитрий Медведев, приехав на тот же Гайдаровском форуме: он заговорил о какой-то "гильотине". Во-вторых, та сессия форума, которую готовила в том числе наша редакция, сессия, где были первый зампремьера Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и ныне глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который (и это оценят "политически гурманы") вдруг взял и согласился с Медведевым, пусть и не без своих фирменных оговорок. Итак, сессия была посвящена нацпроектам.

- Национальные проекты решают задачу достижения национальных целей?

- Безусловно. Национальные проекты — это один из элементов решения задачи, которую поставлена в указе. Это инструмент достижения этих национальных целей, — отметил Антон Силуанов.

- Алексей Леонидович, я знаю, что у вас немножко другой взгляд на эту тему.

- Национальные проекты, конечно, не решают всех задач структурной перестройки экономики. Они решают часть задач. Но многие задачи лежат вне национальных проектов. Например, сокращение контрольной, надзорной нагрузки на бизнес, — сказал Алексей Кудрин.

- "Гильотина", о которой говорил Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме?

- Да. Как я ее иногда называл, когда мы разрабатывали это предложение, — "регуляторная секира". Мы видим, что некоторые решения все-таки будут сопровождать национальные проекты. Например, я не увидел серьезных программ сокращения государственного участия в экономике. Мы видим, что надо передать дополнительные ресурсы регионам — существенно больше, чем сейчас. Или, например, вовлечение в оборот земли. Этот вопрос не предусмотрен в нацпроектах. Поэтому нацпроекты должны быть дополнены. И, конечно, главное все-таки условие выполнения всех этих задач — экономический рост.

- Вот о чем Сергей Семенович постоянно говорит. Сергей Семенович, вы уже возглавляли рабочую группу Госсовета по нацпроекту, когда в Крыму собирались? Что нужно изменить в госуправлении, чтобы нацпроекты действительно сработали?

- Есть такое правило: чем больше полномочий у города или региона, тем успешнее он продвигается, — подчеркнул Серей Собянин. — Если плохой губернатор, его надо заменить. Например, не мучить регионы множеством правил и регуляторных вещей. Мы очень сильно заботимся о бизнесе, что его замучили различного рода инструкции, правила, законы и так далее. Но регионы — это тоже по большому счету хозяйственный субъект. А в подчинении правительства Москвы находится около 800 тысяч работающих. Это громадная корпорация. И ей тоже нужны свобода и маневренность к действию. Кстати, есть решение Государственного совета об изменении в области градостроительной деятельности, в области закупок, где бы можно было дать большие возможности регионам самостоятельно двигаться. Регионы разные. От Чукотки и до Калининграда разница огромная. И регулировать одинаково во всех случаях невозможно. Избыточная регулятивность приводит обратному результату.

- Больше свободы на самом деле, если коротко?

- Больше свободы и больше ответственности. Но когда есть ответственность и нет свободы, то выполнять задачи сложно. Хотя, конечно, выполнять их надо. И мы будем это делать.

- А вот из той самой "гильотины" по опыту какие есть абсурдные вещи из этих самых регуляций, которые можно было завтра отменить, а может быть, надо было еще вчера?

- То же самое в пожарной безопасности. Иногда выдвигаются прямо противоположные требования по проходам, по расположению каких-то защитных средств. Вот здесь нужно все "вычищать". Конечно, больше должна быть ответственность конечная экономическая, а не регламентирование до деталей, которое, как правило, не выполняется. И мы знаем, как это преодолевается. В ходе, в результате коррупционной, — сказал Алексей Кудрин.

- До 2020 года в результате успеете это "вычистить", Антон Германович?

- Безусловно, до февраля 2020 года мы должны определиться с тем регулирующим механизмом, который уже отжил, его нужно ликвидировать. И соответственно подготовить новое законодательство в этой части, нормативное урегулирование, — подчеркнул Антон Силуанов.

- Вы как-то там погрустнели, когда все это слушали. Очевидно, у вас прямо перед глазами есть список.

- Это сложная работа, — считает Сергей Собянин. — К ней подступаются уже не первый раз. У нас так два процесса происходят. Один процесс, когда мы оптимизируем и упрощаем процедуры. А другой параллельно ведется, когда мы принимаем новые законы и правила. Во-первых, нужно поставить блок принятия новых законов и новых нормативных актов, которые утяжеляют правила и для бизнеса, и для регионов. А во-вторых, разгрузить то, что мы уже приняли. Это большая системная работа. И мы готовы к ней подключаться.

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