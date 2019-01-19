Завершено расследование, начатое Петром Первым
Последние полтора года участники экспедиции Русского географического общества поднимали сохранившиеся артефакты с борта затонувшего в Финском заливе 300 лет назад немецкого корабля. Какие? И где они теперь представлены публике?
Одиннадцать метров воды достаточно, чтобы хранить тайну. Эта детективная история пережила своих современников. Узнать подробности историкам удалось только три века спустя. Все эти годы главная улика лежала на дне Балтийского моря.
Команда Центра подводных исследований Русского географического общества стоит на якоре в том же месте, где осенью 1724 года утонуло немецкое торговое судно "Архангел Рафаил". С каждым погружением водолазы поднимают на берег десятки удивительных находок. Но почему хозяин корабля бросил ценный груз рядом с берегом на такой небольшой глубине?
"Перед вами одна из крышек, которая закрывала когда-то бочку. На ней — инициалы хозяина. Таких бочек было значительно больше, чем заявлено в декларации", — рассказал Евгений Вавилов, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Музея истории Кронштадта.
Ответ стоит искать в таможенных документах. Торговое судно "Архангел Рафаил" недолго гостило в Петербурге и вышло в немецкий Любек практически порожняком. Едва покинув таможенную линию, капитан встал западнее острова Котлин. Там загрузил незадекларированный товар. Но провернуть хитрый план помешала непредсказуемая петербургская погода.
"Лед встал, судно было заковано в ловушку и затонуло недалеко от берега, причем неглубоко. И первое время, согласно архивным свидетельствам, с берега даже были видны верхушки мачт", — сказал Сергей Фокин, исполняющий обязанности руководителя Центра подводных исследований Русского географического общества.
Владелец груза попытался спутать карты, назвав утонувший корабль не "Рафаилом", а "Гавриилом." Нестыковками в документах заинтересовался лично Петр Первый. Восемнадцать бедолаг-крестьян три недели ныряли в ледяную воду, но смогли поднять лишь малую часть груза. Закончить расследование помешала смерть императора. И только сейчас балтийские воды окончательно открыли эту тайну.
"Еле читается, но видим дату: 1677 год", — отметил Евгений Вавилов.
Все предметы, найденные на корабле, указывают: на дне лежит именно "Рафаил", а не "Гавриил". В Германию он вез контрабандой десятки бочек с зерном, а также русские деликатесы — мешки с рыбой и салом.
"Зерно (это была рожь) везли в бочках. Зерно высушено, но, к сожалению, из него ни каши не сварить, ничего не испечь не получится", — пояснил Роман Прохоров руководитель отдела подводной археологии и реставрации Центра подводных исследований Русского географического общества.
До наших дней сохранилось не только зерно урожая 1724 года, но и личные вещи, посуда и ткани. А самая ценная находка была спрятана под слоем ила.
"Готический шрифт, несколько глав. Удивительно, как это смогло сохраниться до наших дней! Вода-то не очень соленая, она холодная, но для подводных предметов это не самое страшное", — рассказала Ольга Литвиновская, главный хранитель музейных предметов Музея истории Кронштадта.
Пятьдесят семь страниц на немецком — все, что сохранилось от старой Библии. Последний раз эту книгу держали в руках в начале XVIII века.
Но каким же образом море могло сохранить ткани и материалы? Это объясняют свойством балтийской воды. Кроме того, на самом судне был еще один естественный консервант — бочки с дегтем. При кораблекрушении он разлился, и все, что находилось вокруг, оказалось пропитано этой вязкой субстанцией. Причем настолько удачно, что даже шерстяные чулки и фетровые шляпы сумели сохраниться спустя 300 лет.
Артефакты пополнили коллекцию Музея истории Кронштадта. Сейчас все вещи оцифровывают для создания виртуальной выставки. Заинтересует она не только россиян. Представители немецких музеев ждут экспозицию с "гастролями" по городам Германии, ведь это именно их прошлое было бережно сохранено и восстановлено в России.
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