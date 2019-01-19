НХЛ назвала трех звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига признала вратаря "Нью-Йорк Айлендерс" Томаса Грайсса первой звездой игрового дня регулярного чемпионата. Немецкий голкипер сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в матче против действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз".

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Айлендерс". Грайсс отразил 19 бросков, оформив второй "сухарь" в нынешнем сезоне. Второй звездой дня оказался канадский форвард "Калгари Флэймз" Сэм Беннетт. Он забросил две шайбы и отдал голевую передачу в победном матче против "Детройт Ред Уингз" (6:4).

В тройку лучших также попал словацкий нападающий "Монреаль Канадиенс" Томаш Татар. Он оформил дубль в гостевой игре против "Коламбус Блю Джекетс" (4:1).