На Бали введут налог для туристов-иностранцев

Власти индонезийского острова Бали, среди прочих популярного и у россиян, собираются ввести налог для иностранных туристов. Он будет небольшим — всего 10 долларов, — а полученные средства планируется направить на программы сохранения окружающей среды и культуры острова.

Постановление о введении данного налога обсуждается с Законодательным советом Бали с декабря, пишет The Jakarta Post. По словам губернатора острова Вайяна Костера, доходы от него должны расширить возможности властей по финансированию развития Бали.

Губернатор рассчитывает, что новый налог не отпугнет туристов — тем более, что его размер едва ли способен существенно увеличить расходы на отпуск. Он будет взиматься только с иностранцев — сами индонезийцы посещают Бали преимущественно для того, чтобы увидеться с семьями, в рамках деловых конференций или командировок.

Власти и законодатели острова обсуждают, как должен взиматься новый налог. Он может быть включен в стоимость авиабилетов — этот способ выглядит более реализуемым, но потребует содействия от авиакомпаний, — либо взиматься на специальных стойках в аэропорту.

В 2017 году Бали посетили 5,7 миллиона иностранных туристов, главным образом из Китая и Австралии. Ожидается, что по итогам 2018 года число посетивших остров гостей из-за границы превысит 6 миллионов человек.