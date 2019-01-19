Джокович встретится с Медведевым в четвертом круге Australian Open

Первая ракета мира серб Новак Джокович в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии оказался сильнее представителя Канады Дениса Шаповалова в четырех партиях. Сербский теннисист добился победы со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В последнем сете Джокович не позволил своем сопернику выиграть ни одного гейма. В следующем раунде первая ракета мира сразится с россиянином Даниилом Медведевым. Их матч состоится 21 января.

Напомним, что ранее россиянин в третьем круге взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном со счетом 6:2, 7:5 (7:3), 6:3.