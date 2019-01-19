Украинца задержали при попытке проникнуть в Крым

Гражданин Украины незаконно попытался проникнуть на территорию России в Крыму. Как сообщили РИА Новости в пограничном управлении ФСБ РФ, молодой человек ночью обошел автомобильный пункт пропуск "Джанкой". Он был задержан в нескольких сотнях метров от границы двух стран.

У мужчины 1992 года рождения не было при себе документов, удостоверяющих личность. За нарушение правил пребывания в пограничной зоне гражданина Украины привлекли к административной ответственности.