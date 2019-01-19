В Киеве объяснили, почему предпочитают российскую нефть европейской

Не имеющей собственных запасов нефти Украине приходится закупать большое количество топлива у Белоруссии, которая, в свою очередь, вырабатывает его из российской нефти. Украине выгодна такая схема, рассказал телеканалу "112 Украина" украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Альтернативой этому, по словам замминистра, могли бы стать закупки европейской нефти. Однако здесь у Туки есть сомнения — "потянет" ли Киев европейское топливо.

Белоруссия практически полностью обеспечивает себя продуктами переработки нефти, а излишки, закупленные у России, перепродает Киеву. В октябре 2018 года Россия заявила о прекращении поставок нефтепродуктов Белоруссии сверх собственных потребностей Минска, напоминает РИА Новости. Это было одной из причин резкого скачка цен на топливо на Украине — в некоторых регионах рост доходил до 22,7 процента.