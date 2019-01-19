93-летнего ветерана избили, связали и ограбили

В Тбилиси ограблен и избит 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Серго Мирзоян.

По информации грузинских СМИ, двое преступников в масках рано утром в субботу проникли в квартиру ветерана, избили его и вынесли из дома ценные вещи, а также 700 грузинских лари (17,5 тысячи рублей). После ухода грабителей связанный преступниками ветеран смог сам вызвать полицию. По словам ветерана, похищенные деньги — это его накопления за несколько месяцев.

Серго Мирзоян — самый молодой доброволец из Грузии. Он ушел на фронт в 16 лет в 1943 году. В качестве связиста попал на 3-й Белорусский фронт, под командование дважды героя Советского Союза, генерала Ивана Черняховского. Получив несколько ранений, Мирзоян встретил Победу в Кенигсберге, а затем сразу отправился на Дальний Восток воевать с японцами. Домой вернулся с тремя орденами, полученными "за личное мужество, проявленное при защите Родины и исполнении воинского долга".

Идет розыск злоумышленников.