Юниорки Тихонова и Пепеляева выиграли на Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно с состязаниями взрослых стартовал юниорский турнир "Большого шлема", первый в сезоне. В турнире девушек участвуют шесть россиянок. Две из них – Анастасия Тихонова и Вероника Пепеляева, — начали в побед.

Пепеляева, которая пробилась в сетку через квалификацию, переиграла в трех партиях японку Саки Имамуру – 2:6, 6:3, 6:2. Тихонова играла против француженки Ясмин Мансури и была сильнее в двух сетах – 7:5, 6:2.