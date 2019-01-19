Инсайдеры сватают Артема Дзюбу в английский "Эвертон"

Ведущий нападающий футбольной сборной России и питерского "Зенита" Артем Дзюба может в этом году сменить команду. По сообщению ряда источников в России и Англии в услугах 30-летнего форварда проявляет заинтересованность клуб премьер-лиги "Эвертон".

Игра Дзюбы в составе национальной команды впечатлила руководителей и владельцев "ирисок" еще во время домашнего для россиян чемпионата мира, сообщает еженедельник "Футбол". Теперь ливерпульский клуб снова проявляет интерес к игроку и, считают эксперты, вероятность перехода Артема в стан этой команды очень велика.

При этом инсайдеры, близкие к руководству "Зенита", сообщают, что питерцы хотели бы приобрести одного из футболистов "Эвертона" и Дзюба может стать частью такого соглашения даже в зимнее трансферное окно.