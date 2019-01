Нассау: турист на камеру спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера

Американская круизная компания Royal Caribbean International внесла в пожизненный черный список 27-летнего Ника Найдева и нескольких его друзей. Этот турист из штата Вашингтон, желая "повеселить друзей", спрыгнул в воду с одиннадцатого этажа крупнейшего в мире круизного лайнера Symphony of the Seas.

Инцидент произошел во время стоянки лайнера в порту Нассау на Багамах, сообщает Fox News. Трое присутствовавших при этом друзей Найдева сняли его прыжок на видео, а ролик быстро стал вирусным. Однако продолжить круиз на борту Symphony of the Seas трюкачу уже не позволили, высадив также и его друзей.

Была проинформирована и местная полиция, но там не стали предъявлять прыгуну обвинений, "посчитав всю эту ситуацию забавной". В Royal Caribbean, напротив, назвали поведение Найдева глупым и безрассудным, добавив, что подают на него в суд.

По словам прыгуна, после трюка у него болели шея и копчик — три дня он едва ходил и с трудом мог спать от боли. При этом один из друзей Найдева, Константин Крячун, рассказал, что тот уже не раз прыгал с такой высоты.

"Нам на самом деле было все равно, что предпримет круизная компания, — добавил Крячун. — Мы лишь хотели снять это на видео и сделать его вирусным".

