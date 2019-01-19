Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности. Как сообщили ТАСС в украинской компании "Энергоатом", произошла посадка стопорных клапанов, отключение одного из турбогенераторов и снижение мощности реактора.

Специально созданная комиссия выясняет причины происшествия. Ровенская АЭС состоит из четырех блоков, в целом — 2 835 МВт. Первый блок сейчас капитально ремонтируют, второй и четвертый выдают максимальную мощность.