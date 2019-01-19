Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

Задержаны подозреваемые во взрыве пиротехники в церкви на Украине.

Инцидент произошел в пятницу вечером, в городе Сумы. Как сообщалось, неизвестные взорвали шашку на крыльце Спасо-Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви во время вечернего богослужения. В результате происшествия никто не пострадал.

Задержанных двое, это жители города Сумы. Во время досмотра у одного из задержанных было обнаружено еще одно пиротехническое изделие, которое применяется во время игры в страйкбол. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", уточняет "Интерфакс".

Противостояние между Украинской православной церковью Московского патриарха и непризнанными церквями обострилось после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. Ситуация обострилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии.