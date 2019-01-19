Известный биатлонный тренер Пихлер готов завершить карьеру

Немецкий биатлонный специалист Вольфганг Пихлер, которому в нынешнем январе исполняется 64 года, готов завершить свою тренерскую карьеру. Наставник команды Швеции, ранее работавший в женской сборной России, сообщил журналистам, что слишком устал.

"Это не слух, это – правда, я действительно планирую завершить карьеру после нынешнего сезона, — цитирует Пихлера издание "Спорт-экспресс". – Я слишком устал". Наставник долго работал с биатлонистами Швеции, а с 2011 по 2014 год трудился с женской сборной нашей страны. С 2015 года немец вернулся на пост главного тренер команды Швеции, его контракт истекает в конце нынешнего сезона.