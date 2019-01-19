Кубок IBU. Антон Бабиков поднялся на подиум мужского спринта

В немецком местечке Арбер продолжаются старты пятого этапа биатлонного Кубка IBU. Субботнюю программу открыли мужчины, участвующие в спринтерской гонке. Победу праздновал француз Аристид Бегю, наш Антон Бабиков занял третье призовое место.

Сборную России на очередном этапе второго по силе кубкового состязания представляли Василий Томшин (стартовый номер №2), Никита Поршнев (№49), Александр Поварницын (№70), Вадим Филимонов (№89), Бабиков (№99) и Эдуард Латыпов (№105).

Все, как обычно в коротких гонках, решала стрельба. Бабиков и Филимонов стали единственными среди россиян, кто не промахнулся на рубежах. В тоге у Антона 3-е место, а Вадим бежал слабее и пришел на финиш .

Победитель индивидуальной гонки в Германии Поварницын с одним промахом занял 4-е место, Латыпов, пустивший две пули в "молоко", стал 14-м, Томшин (1 промах) — 17-й. Поршнев допустил на рубеже три ошибки и его место 38-е, худшее среди россиян.