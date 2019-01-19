РУСАДА не ввело свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля в систему ADAMS

Российское антидопинговое агентство выявило серьезные нарушения прежним составом сотрудников РУСАДА. Речь идет о сотни тысяч протоколов допинг-контроля, которые не были введены в систему ADAMS, предназначенной для управления базой данных, расположенной в интернете.

Об этом говорится в письме генерального директора организации Юрия Гануса к исполкому WADA, который 22 января вынесет решение о дальнейшей судьбе Российского антидопингового агентства.

"Были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды преобразованного РУСАДА", – цитирует Гануса РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент новое руководство организации практически завершило введение этих данных. Генеральный директор РУСАДА надеется, что исполком Всемирного антидопингового агентства сохранит полноправный статус российской организации, учитывая, сколько всего сделано за последнее время в борьбе с допингом в России.

Напомним, что 22 января исполком Всемирного антидопингового агентства примет решение о статусе РУСАДА. Ранее специалисты WADA успешно завершили сбор данных в Московской лаборатории.