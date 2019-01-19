Australian Open. После Уильямс Халеп ждет Уильямс

На Открытом чемпионате Австралии по теннису, первом в сезоне турнире "Большого шлема", завершается очередной игровой день. В четвертый круг вышла первая ракетка мира румынка Симона Халеп, которая в хорошем стиле одолела опытную американку Винус Уильямс.

Матч со старшей сестрой Уильям не стал проблемным для Халеп: она выиграла со счетом 6:2, 6:3. Однако в 1/8 финала румынке предстоит весьма серьезное испытание в лице Уильямс-младшей, Серены, которую эксперты называют главным фаворитом Australian Open.

Результаты других матчей дня с участием игроков "посева": Наоми Осака (Япония, "посев" №4) – Су-Вэй Се (Тайвань, №28) — 5:7, 6:4, 6:1, Гарбинье Мугуруса (Испания, №18) – Тимеа Бачински (Швейцария) – 7:6, 6:2.