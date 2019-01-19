Названа причина увольнения Дмитрия Куприна

Прапорщик Росгвардии Дмитрий Куприн был уволен из-за невыполнения условий контракта. Публикации в СМИ и заявления блогеров о том, что причиной увольнения стала критика командования, голословны, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Куприн получал деньги от иностранной компании, законодательством это запрещено.

В своих постах прапорщик искажает факты, опускается до оскорблений. Его заявление о необеспечении вещевым имуществом не соответствует действительности, передает ТАСС.