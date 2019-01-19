Умер Бу - самый милый песик в мире

Хозяева померанского шпица Бу, которого считали самой милой собакой в мире, сообщили о смерти своего питомца. Они рассказали об этом на странице Бу в "Фейсбуке", насчитывающей на данный момент 16 миллионов подписчиков.

Сообщается, что после смерти в 2017 году друга Бу, еще одного померанского шпица Бадди, стали заметны проблемы с сердцем и у него самого. "Мы думаем, его сердце буквально разбилось, когда Бадди покинул нас", — говорят "люди Бу". Однако, по их мнению, было похоже, что пришло его время, и теперь они с Бадди воссоединились, что было "крайне радостным моментом" для них обоих.