"Великие перемоги" и клюшки из лопат: Порошенко снова стал объектом насмешек

Фотография украинского президента Петра Порошенко с детьми, размещенная в интернете, стала объектом шуток. Совместное фото с деревенскими детьми, играющими в хоккей, накануне было размещено на странице Порошенко в Facebook.

Порошенко объяснил, что увидел играющих подростков по дороге в Бердичев. "И мороз им не страшен, так горят глаза от азарта!" — описал свои восторги от незапланированной встречи с деревенскими детьми украинский президент. Он также добавил, что не смог сдержать эмоций, остановил кортеж и вышел из машины только для того, чтобы пожать ребятам руки.

Комментируя размещенные фотографии, пользователи разделились на две команды. Кто-то одобрил действия президента и заметил, что ребята запомнят эту встречу на всю жизнь. Других удивил контраст между политиком в дорогом пальто и школьниками в плохой обуви и с самодельными клюшками. "Может дойдет до него наконец-то?" — задавались вопросом пользователи, указывая на то, что состояние экономики в стране таково, что дети вынуждены играть в хоккей не только без экипировки, но даже и без коньков.

На фото ребята действительно одеты довольно бедно, многие в мороз обуты в резиновые сапоги. А клюшки у некоторых сделаны из палок или черенков от лопат. "Даже коробку конфет "Рошен" зажал!" — упрекнули "конфетного короля" Порошенко фейсбучане, посоветовавшие президенту купить этой деревенской команде нормальные клюшки. Правда, некоторые комментаторы уже решили найти этих ребят самостоятельно и подарить им необходимую экипировку.

Некоторые назвали эту деревенскую хоккейную команду — "пропавшим спортивным поколением". Ведь даже в Киеве детям негде проводить свободное время, а на месте многих спортивных объектов давно размещены торговые центры.

И большинство сошлись во мнении, что, если бы не предстоящие весной президентские выборы, никто из политиков не обратил бы внимание на этих детей.