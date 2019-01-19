Парижские журналисты вышли на акцию против насилия

В центре Парижа собрались редакторы и корреспонденты, они протестуют против насилия в адрес работников СМИ во время демонстраций.

Они выстроились на площади Республики с листами в руках. Буквы на листах складываются в надпись "Libres d'informer" (свободны информировать).

В пятницу международная организация "Репортеры без границ" запустила акцию, которая призывает покончить с агрессией в адрес журналистов со стороны как граждан, так и полиции. Инициативу поддержали многие центральные каналы и СМИ, передает ТАСС.