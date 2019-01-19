"Нудоль" не только испытали, но и приняли на вооружение

Система противоракетной и противоспутниковой обороны "Нудоль", об очередном успешном испытании которой сообщил американский телеканал CNBC, уже принята на вооружение российской армии. Об этом рассказал РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Систему называют убийцей баллистических ракет и спутников: перехватывать объекты комплекс может не только в воздухе, но и в космосе. По данным CNBC, очередное испытание системы было проведено 23 декабря и стало вторым за 2018 год, а в общей сложности — уже седьмым. Противоракета запускалась с мобильной пусковой установки и пролетела 1864 мили (около 3000 километров) за 17 минут, успешно достигнув своего целевого района.

По словам Сивкова, ракета "Нудоль", которая служит для работы по низковысотным спутникам, известна — она "была сделана еще в Советском Союзе, успешно испытана, принята на вооружение". На конкретный объект ее наводят с помощью комплексной системы разведки.

При этом принципы выбора "мешающего" спутника — закрытая информация, так как если их раскрыть, противник "сразу же принимает меры по маскировке". В каждой конкретной ситуации это является предметом тщательного анализа, добавил эксперт.