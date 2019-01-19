В Думе предложили списать долги всем, а не только жителям Чечни

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил простить долги за коммунальные услуги в масштабах всей России. Правда, речь идет только о так называемых "безнадежных долгах", которые проще списать, чем взыскивать через суд. "Можно принять решение, что они (долги) невозвратные и списать их всем жителям, не только Чечни", — считает депутат.

Ранее суд в Чечне списал задолженность жителей республики за газ размером в 9 миллиардов рублей. Позже депутаты из Смоленской области, Чувашии и Башкирии обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой распространить эту практику на их регионы.

По мнению Куринного, практику можно распространить и на другие долги по услугам ЖКХ. Главное условие — давность более трех лет, которая безнадежна к взысканию. Это касается не только долгов за газ, но и за тепло, электроэнергию и по другим платежам.

Позднее сообщалось, что ООО "Газпром-Межрегионгаз Грозный" намерено обжаловать решение суда.