Газовщики замотали изолентой прохудившуюся трубу в подъезде уральской девятиэтажки

Почувствовавший запах газа в подъезде житель Челябинской области обратился к газовщикам, но рабочие аварийной бригады уверили его в том, что пахнет жареной картошкой, а для успокоения обмотали трубу изолентой. После публикации видеоролика в администрации Озерска все списали на "черных ремонтников" и выслали на место рабочих.

"Недавно я заметил, что в моем подъезде пахнет газом. Я обратился в газовую службу. Они приехали и говорят, что это пахнет картошкой жареной. Обмотали место утечки изолентой и уехали", — рассказал автор записи.

На кадрах видно, как он подносит зажигалку к трубе и обнаруживает место утечки. В аварийно-диспетчерской службе "Озерскгаза" пояснили, что не знают, кто наклеивал изоленту, но факт утечки в доме признали — неисправный газовый кран поменяли. В городской администрации и вовсе списали все на неких "черных ремонтников".

"Буквально через 10 минут после публикации в соцсетях взяли на контроль. По поручению первого замглавы администрации Ивана Сбитнева на место оперативно выехала аварийная бригада. Утечки газа рабочие не нашли. Но заметили явные следы несанкционированного вмешательства или самих жильцов, или частных ремонтников", — рассказал Ura.ru начальник информационно-аналитического отдела Сергей Зюсь.