Путин окунулся в подмосковную прорубь

Российский лидер Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье.

Однако точное место его погружения неизвестно.

В крещенскую ночь Путин побывал в монастыре Нило-Столобенской пустыни (Тверская область) и посетил праздничную литургию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российских президент погружается в иордань на протяжении уже многих лет, передает ТАСС.

Купания в проруби на Крещение Господне – это народный обычай, однако РПЦ относится к нему благосклонно.