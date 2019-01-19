Бразильский оборонец "Порту" Милитао может перейти в "Реал"

Мадридский "Реал" обозначил свои претензии на 20-летнего бразильского защитника Эдера Милитао, который выступает за португальский "Порту". При этом "Королевский клуб" готов выложить за оборонца кругленькую сумму в 50 млн евро.

Мадридисты готовы провернуть сделку еще зимой, поскольку будущим летом сумма отступных согласно контракту может вырасти до 75 млн евро, сообщает испанская As. Однако, руководство "Порту" обозначило, что бразилец обязан доиграть в команде сезон, так что "Реал", надеясь все же сэкономит, начал обработку агента футболиста Джулиано Бертолуччи на предмет согласования досрочного соглашения с бразильцем.