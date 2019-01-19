УЕФА презентовал официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов-2019

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций представила официальный мяч, который будет использован в матчах плей-офф Лиги чемпионов сезона-2018/19. Напомним, что финал турнира состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует с матчей 1/8 финала, которые пройдут в феврале и марте 2019 года. В настоящий момент известны все пары данной стадии турнира.

За выход в четвертьфинал сразятся "Манчестер Юнайтед" с "ПСЖ", "Тоттенхэм Хотспур" с дортмундской "Боруссией», "Рома" с "Порту", "Аякс" с "Реалом", "Ливерпуль" с "Баварией", "Лион" с "Барселоной", "Атлетико" с "Ювентусом" и "Шальке-04" с "Манчестер Сити".