"Торпеда Апокалипсиса": в США признали беззащитность перед "Посейдоном"

В США встревожены информацией о планах России принять на вооружение 32 атомных подводных беспилотника "Посейдон", которые западная пресса прозвала "машинами Судного дня". Эти "суперторпеды" с термоядерными боеголовками предназначены для уничтожения прибрежных городов и других целей, а также для распространения смертоносных радиоактивных осадков. США и их союзникам будет трудно остановить такую быструю торпеду, а неспособность сделать это гарантирует гибель миллионов людей, пишет на портале Foxtrot Alpha обозреватель Кайл Мизоками, освещающий сферы обороны и безопасности.

Неделю назад сообщалось, что в России планируется поставить на боевое дежурство более 30 подводных аппаратов "Посейдон". В перспективе по две подводные лодки, каждая из которых способна разместить до восьми беспилотников "Посейдон", войдут в состав Северного и Тихоокеанского флотов. Таким образом общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц.

Одна из этих подводных лодок — атомная подлодка специального назначения "Хабаровск" — сейчас строится на "Севмаше". Также в качестве носителей "Посейдонов" после соответствующей доработки могут использоваться специальные подлодки и атомные подводные крейсера проекта 949А.



Аппараты "Посейдон", несущие боевое дежурство на Северном флоте, смогут поразить цели в Европе, Канаде и на восточном побережье США, на Тихоокеанском — в Японии, Китае и на западном побережье США и Канады.

Тем временем бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин заявил, что стратегия развития американской глобальной системы противоракетной обороны (ПРО), опубликованная Пентагоном в новом "Обзоре политики США в сфере ПРО", имеет ярко выраженную конфронтационную антироссийскую направленность.

По словам Есина, данная стратегия США направлена на то, чтобы обесценить усилия России по поддержанию ядерного паритета с Соединенными Штатами, изменив тем самым в свою пользу сложившийся между двумя странами военно-стратегический баланс. По мнению российского эксперта, цель при этом — обеспечить Соединенным Штатам безраздельное военное превосходство в мире и возможность применять для достижения своих интересов военную силу безнаказанно и сугубо по своему усмотрению, не оглядываясь на международное право.

Такие устремления Вашингтона подрывают стратегическую стабильность, а их последствия для международной безопасности будут самыми негативными, отметил Есин. Россия, как и другие ведущие страны мира, не входящие в круг союзников и партнеров США, обречены на то, чтобы принять комплексные меры по противодействию США, считает он. По мнению эксперта, возникшие в настоящее время реалии требуют адекватной корректировки утвержденной в 2014 году "Военной доктрины РФ" с внесением соответствующих изменений и в ядерную политику России.