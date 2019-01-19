Митрополит Иларион заступился за животных

Митрополит Волоколамский Иларион в субботнем выпуске программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" напомнил верующим о необходимости заботиться о животных. Комментируя принятие Госдумой закона об ответственном обращении с животными, митрополит Волоколамский рассказал о важности темы защиты животных для Русской Православной Церкви.

"Церковь была создана для людей, но это не значит, что она никогда не занималась животными", — отметил митрополит Иларион.

Церковный иерарх напомнил о благодарности, которую получили Патриарх Кирилл и митрополит Ювеналий от группы российских актеров и режиссеров. Общественность оценила усилия Церкви по содержанию приютов для животных в подмосковных храмах.

"Церкви небезразлична судьба животных, и Церковь прилагает попечение также и о них", — заключил митрополит Иларион.