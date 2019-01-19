Недомогание и пьянство: самолет, летевший из Москвы в Дубай, сел в Волгограде

Недомогание пассажиров стало причиной экстренной посадки самолета "Уральских авиалиний" в аэропорту Волгограда, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Инцидент произошел в субботу во время полета из Москвы в Дубай. На плохое самочувствие пожаловались пять пассажиров. Пилот принял решение прервать полет. Ближайшим аэропортом, готовым принять борт, оказался аэропорт Волгограда. Самолет приземлился в 7.23 по местному времени (6.23 по Москве).

Пассажиры, жаловавшиеся на недомогание, были осмотрены медиками. Трое вернулись на борт, двое (муж и жена) были доставлены в местную больницу, уточняет РБК. Также во время приземления в Волгограде из самолета была высажена нетрезвая пассажирка.

После этого самолет продолжил свой маршрут и к настоящему моменту уже приземлился в Дубае.

Ранее жалобы пассажиров на недомогание стали причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Лондона в Кувейт. Шесть пассажиров на борту отравились едой, им срочно потребовалась медицинская помощь. ЧП произошло во время полета над Бельгией, но пилот принял решение вернуться в аэропорт Хитроу.