Новости Спорт

Все видео этой рубрики
19 января 201915:20

Сборная Франции и "Реал" в числе номинантов на Laureus World Sports Awards

EPA

Престижная премия Laureus World Sports Awards, которая ежегодно награждает лучших спортсменов календарного года в нескольких номинациях, объявила список претендентов на награду. В номинации "Команда года" футбольная сборная Франции и мадридский "Реал".

Конкурентами чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов по футболу станут автомобильная команда Mercedes, победившая в "Формуле-1", европейская Ryder Cup Team по гольфу, клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" и зимняя олимпийская сборная Норвегии, выигравшая Игры-2018.

В шестерку номинантов на звание "Лучший спортсмен" среди мужчин вошли футболисты Килиан Мбаппе (Франция) и Лука Модрич (Хорватия), чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон, сербский теннисист Новак Джокович, баскетболист НБА ЛеБрон Джеймс и марафонец из Кении Элиуд Кипчоге.

На аналогичный титул у женщин претендуют теннисистки Симона Халеп (Румыния) и Ангелика Кербер (Германия), гимнастка из США Симона Байлз, горнолыжницы Эстер Ледецка (Чехия) и Микаэла Шиффрин (США), а также триатлонистка из Швейцарии Даниэла Руф.

В номинации "Прорыв года" теннисистка из Японии Наоми Осака и бегунья с Ямайки Бриана Уильямс, на звание "Возвращение года" претендуют в числе прочих американский гольфист Тайгер Вудс, японский фигурист Юдзуру Ханю и горнолыжница из США Линдсей Вонн. Обладатели наград благотворительного фонда Laureus будут объявлены 18 февраля в Монте-Карло.

Сейчас

15:38

Сердечный приступ: Арбенина выписалась под свою ответственность

14:56

Недомогание и пьянство: самолет, летевший из Москвы в Дубай, сел в Волгограде

12:12

Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

09:44

Пожар на складе в Благовещенске потушен

09:19

На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

07:16

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

05:43

Пожар на топливопроводе в Мексике: 20 погибших, десятки пострадавших

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

1 час назад
Путин окунулся в подмосковную прорубь

Путин окунулся в подмосковную прорубь

34 минуты назад
Недомогание и пьянство: самолет, летевший из Москвы в Дубай, сел в Волгограде

Недомогание и пьянство: самолет, летевший из Москвы в Дубай, сел в Волгограде

11 минут назад
В Думе предложили списать долги всем, а не только жителям Чечни

В Думе предложили списать долги всем, а не только жителям Чечни

57 минут назад
"Великие перемоги" и клюшки из лопат: Порошенко снова стал объектом насмешек

"Великие перемоги" и клюшки из лопат: Порошенко снова стал объектом насмешек

1 час назад
В Киеве объяснили, почему предпочитают российскую нефть европейской

В Киеве объяснили, почему предпочитают российскую нефть европейской

3 часа назад
Завершено расследование, начатое Петром Первым

Завершено расследование, начатое Петром Первым

2 часа назад
Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Жукову спасет операция на позвоночнике

14.01.2019 08:45
Крещение: от князя Владимира до Библии

Крещение: от князя Владимира до Библии

51 минута назад
Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

Триумфальное шествие "Т-34": Берлин "взят"

52 минуты назад
Митрополит Иларион заступился за животных

Митрополит Иларион заступился за животных

26 минут назад
Brexit: Мэй попала в ловушку

Brexit: Мэй попала в ловушку

36 минут назад
Парижские журналисты вышли на акцию против насилия

Парижские журналисты вышли на акцию против насилия

1 час назад
"Нудоль" не только испытали, но и приняли на вооружение

"Нудоль" не только испытали, но и приняли на вооружение

1 час назад
Газовщики замотали изолентой прохудившуюся трубу в подъезде уральской девятиэтажки

Газовщики замотали изолентой прохудившуюся трубу в подъезде уральской девятиэтажки

1 час назад
Умер Бу - самый милый песик в мире

Умер Бу - самый милый песик в мире

1 час назад
Патриарх Кирилл напомнил россиянам, что Бог важнее денег

Патриарх Кирилл напомнил россиянам, что Бог важнее денег

1 час назад
Названа причина увольнения Дмитрия Куприна

Названа причина увольнения Дмитрия Куприна

1 час назад
Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком

2 часа назад
Кубок IBU. Антон Бабиков поднялся на подиум мужского спринта

Кубок IBU. Антон Бабиков поднялся на подиум мужского спринта

2 часа назад
РУСАДА не ввело свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля в систему ADAMS

РУСАДА не ввело свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля в систему ADAMS

2 часа назад
Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

Нацпроекты: "гильотина" Медведева и чистки регуляций

2 часа назад
На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКУ

На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКУ

2 часа назад
Трамп пока не планирует объявлять режим ЧП

Трамп пока не планирует объявлять режим ЧП

2 часа назад
Нассау: турист на камеру спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера

Нассау: турист на камеру спрыгнул с 11-го этажа круизного лайнера

2 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 19 января 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 19 января 2019 года

2 часа назад
Известный биатлонный тренер Пихлер готов завершить карьеру

Известный биатлонный тренер Пихлер готов завершить карьеру

2 часа назад
Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны

3 часа назад
Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

3 часа назад
Инсайдеры сватают Артема Дзюбу в английский "Эвертон"

Инсайдеры сватают Артема Дзюбу в английский "Эвертон"

3 часа назад
Украинца задержали при попытке проникнуть в Крым

Украинца задержали при попытке проникнуть в Крым

3 часа назад
93-летнего ветерана избили, связали и ограбили

93-летнего ветерана избили, связали и ограбили

3 часа назад
Юниорки Тихонова и Пепеляева выиграли на Australian Open

Юниорки Тихонова и Пепеляева выиграли на Australian Open

4 часа назад
Москвич сдал испанцу квартиру, а потом обокрал его

Москвич сдал испанцу квартиру, а потом обокрал его

4 часа назад
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

Зеленский рассказал о встрече с Порошенко

4 часа назад
На Бали введут налог для туристов-иностранцев

На Бали введут налог для туристов-иностранцев

4 часа назад
5 городов, которые пытаются отказаться от автомобилей

5 городов, которые пытаются отказаться от автомобилей

4 часа назад
Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

Эксперты: России не нужно больше ядерных ракет, хватит высокоточных

4 часа назад
"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

"Крыму скрывать нечего" — немецкие и французские эксперты посетят Керченский пролив

5 часов назад
Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

Гром и молния в снегу: москвичи наблюдали редкое природное явление

5 часов назад
На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

На Ферганской улице в Москве снова просел грунт

6 часов назад
Скончался богатейший человек Филиппин

Скончался богатейший человек Филиппин

6 часов назад
Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

Число пострадавших при взрыве топливопровода в Мексике растет

8 часов назад
Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

Обвиненный в мошенничестве россиянин экстрадирован в США из Болгарии

12 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 19 января 2019 года

13 часов назад
148
В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около места работы

20 часов назад
The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

The King’s Singers отметят 50-летие в Доме музыки

21 час назад
Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

Приложение "Радио. XX век" позволит совершить музыкальное путешествие во времени

18.01.2019 11:32
"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

"Новый Рихтер" исполнит в "Зарядье" Пятый концерт Бетховена

17.01.2019 14:58