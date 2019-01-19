Сборная Франции и "Реал" в числе номинантов на Laureus World Sports Awards

Престижная премия Laureus World Sports Awards, которая ежегодно награждает лучших спортсменов календарного года в нескольких номинациях, объявила список претендентов на награду. В номинации "Команда года" футбольная сборная Франции и мадридский "Реал".

Конкурентами чемпионов мира и победителей Лиги чемпионов по футболу станут автомобильная команда Mercedes, победившая в "Формуле-1", европейская Ryder Cup Team по гольфу, клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз" и зимняя олимпийская сборная Норвегии, выигравшая Игры-2018.

В шестерку номинантов на звание "Лучший спортсмен" среди мужчин вошли футболисты Килиан Мбаппе (Франция) и Лука Модрич (Хорватия), чемпион мира по автогонкам Льюис Хэмилтон, сербский теннисист Новак Джокович, баскетболист НБА ЛеБрон Джеймс и марафонец из Кении Элиуд Кипчоге.

На аналогичный титул у женщин претендуют теннисистки Симона Халеп (Румыния) и Ангелика Кербер (Германия), гимнастка из США Симона Байлз, горнолыжницы Эстер Ледецка (Чехия) и Микаэла Шиффрин (США), а также триатлонистка из Швейцарии Даниэла Руф.

В номинации "Прорыв года" теннисистка из Японии Наоми Осака и бегунья с Ямайки Бриана Уильямс, на звание "Возвращение года" претендуют в числе прочих американский гольфист Тайгер Вудс, японский фигурист Юдзуру Ханю и горнолыжница из США Линдсей Вонн. Обладатели наград благотворительного фонда Laureus будут объявлены 18 февраля в Монте-Карло.