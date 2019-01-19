Потенциальное оружие: "желтых жилетов" снова задерживают

В ходе очередной субботней акции протестов движения "желтых жилетов" в Париже задержаны, по первым оценкам, 12 человек. Задержания были произведены во время выборочных проверок — в частности, за ношение предметов, потенциально способных служить оружием.

В целом демонстрация "жилетов" проходит в спокойной обстановке, передает французский телеканал BFMTV. Некоторые участники манифестации жгут файеры и дымовые шашки, другие держат в руках плакаты с изображением символа Французской республики — Марианны — и "доработанным" манифестантами девизом: "Свобода, Равенство, Флешбол". Из этого оружия, стреляющего резиновыми мячиками, полицейскими уже были ранены несколько человек.

SYMBOLE DE FRANCE CONTRE LE DICTATURE pic.twitter.com/cJsd3ulYPo — BUG MIR (@BUGMIR) 19 января 2019 г.

Колонна из нескольких сотен "желтых жилетов" двинулась с парижской Эспланады Инвалидов на юг города, передает ТАСС. Помимо стандартных транспарантов с требованием "референдума народной инициативы" и лозунгами об отставке властей на сей раз можно увидеть много табличек в поддержку пострадавших в ходе предыдущих манифестаций участников движения.