СКР проверит данные о нападении на ребенка приютских собак

Идет проверка сообщения о нападении стаи собак на 8-летнего мальчика в Подмосковье, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько собак сбежали из приюта-передержки в Одинцовском районе Московской области. Одна из собак укусила ребенка за ногу.

Региональный Следственный комитет проводит проверку по данному инциденту.

Ранее в Истринском районе Подмосковья от укусов бродячих собак погиб местный житель. Он пытался спасти женщину, на которую напала стая. Однако сам стал жертвой бродячих псов.