Виктория Сливко выиграла спринт на этапе Кубка IBU

Завершился очередной соревновательный день пятого этапа биатлонного Кубка IBU, который проходит в эти дни в немецком Арбере. Женская спринтерская гонка на 7,5 км закончилась победой представительницы сборной России Виктории Сливко.

Наша национальная команда была представлена на этапе в Германии шестью "стреляющими лыжницами": Тамара Воронина стартовала по номером №13, Елизавета Каплина – под №36, Валерия Васнецова – под №51, Сливко – под №53, Ирина Казакевич – под №71, Кристина Ильченко – под №83.

Сливко оказалась единственной из наших, кто отстрелял "на ноль". Как результат – она показала лучшее время дня – 21 мин. 29,7 сек. Васнецова с тремя промахами оказалась на 20-м месте, Казакевич (2 промаха) – на 21-й позиции, Каплина (2) – на 24-м месте, Воронина (2) – на 26-м. Ильченко уже после первой стрельбы получила три штрафных круга, а всего 5 пуль из десяти отправила в "молоко" и ее результат – 44-е место.