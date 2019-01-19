Зеехоферу нашли замену

На съезде Христианско-социального союза (ХСС) в немецком Мюнхене новым председателем этой партии избран 52-летний Маркус Зедер. Он заменит на партийной должности нынешнего главу МВД Германии Хорста Зеехофера, возглавлявшего партию с 2008 года.

В ноябре минувшего года Зеехофер заявил, что 2019-й должен стать годом обновления в ХСС, и что к внеочередному съезду партии 19 января 2019 года он предложит выбрать нового председателя, освободив этот пост. О том, как долго он собирается занимать должность главы МВД, Зеехофер, на пике миграционного кризиса отметившийся открытым конфликтом с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, не упомянул.

У Маркуса Зедера конкурентов в борьбе за пост лидера партии не было — главной интригой оставалось то, сколько голосов он соберет. В итоге кандидатуру политика поддержали 87,4 процента делегатов съезда, передает ТАСС. Один из потенциальных соперников Зедера — зампредседателя ХСС и глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер — выдвигать свою кандидатуру на лидерский пост отказался.

ХСС самостоятельная партия, однако ее считают чем-то вроде баварского крыла более крупного Христианско-демократического союза (ХДС). Обе политические силы придерживаются консервативной повестки, но ХСС ведет свою деятельность только в Баварии, а ХДС — в остальных 15 федеральных землях. На федеральном уровне обе партии выступают единым блоком, на равных правах делегируют министров в правительство, а в Бундестаге у них одна фракция на двоих.